Бизнесмен из Самары заказал гранаты из Азербайджана, но платить за них не стал

Предпринимателя из Самары обвинили в мошенничестве за преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. По материалам дела, мошенник заказал 16 тонн граната из Азербайджана, однако оплачивать крупную партию фруктов не стал. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Индивидуальный предприниматель по розничной торговле фруктами и овощами летом 2016 года заключил контракт с азербайджанским поставщиком на поставку 16 тонн 675 кг свежих гранат в Самару. Стоимость заказа составила 1 087 877 рублей», - рассказали в прокуратуре Самарской области.

Поставщик доставил на таможенный пункт фрукты, покупатель принял груз, но не оплатил товар согласно оговоренным срокам в контракте.

Мошенника признали виновным по части 5 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд назначил самарцу наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ, с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства ежемесячно с условным испытательным сроком 2 года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Приговор в законную силу пока не вступил.