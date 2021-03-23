«Азеригаз» о проведении гражданином индивидуальной газификации за свой счет

В рамках государственной программы по госзаказу поэтапно газифицируются в первую очередь не использующие природный газ населенные пункты и новые жилые массивы. Кроме того, в индивидуальном порядке проводятся работы по газификации согласно частным заказам граждан. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ПО «Азеригаз».

При наличии линии на улице в первую очередь гражданин должен обратиться с заявлением и документом, удостоверяющим право собственности, в подрядную организацию, имеющую специальное разрешение и лицензию на проведение работ на этом участке. После обращения на основании запроса подрядной организации специалисты ПО «Азеригаз» проводят осмотр индивидуального жилого дома. Определяется источник подачи газа, составляется схема газификации и бланк запроса. На основании этих документов по заказу гражданина подрядной организацией, имеющей лицензию, разрабатывается проект газификации индивидуального жилого дома. На основании договора, заключенного между гражданином и подрядной организацией, выполняются работы по прокладке газовых линий частного жилого дома и в установленном порядке принимаются в эксплуатацию. После завершения этих работ по заявлению подрядчика ПО «Азеригаз» бесплатно осуществляется установка газового счетчика, открывается абонентский код, заключается договор купли-продажи газа с гражданином в соответствующем порядке и обеспечивается подача природного газа.

При отсутствии линии на улице гражданин в первую очередь должен обратиться в центры ASAN Communal или ASAN Xidmət с целью получения технических условий на прокладку уличной линии. Посредством этих центров ПО «Азеригаз» предоставляет гражданину технические условия для прокладки уличной линии без полной оплаты. После получения технических условий гражданин все равно обращается в подрядную организацию, которая имеет специальное разрешение в этой области. Организацией-подрядчиком разрабатывается проект улично-дорожной сети, согласно запросам граждан и их собственных средств производится прокладка улично-дорожной сети и в установленном порядке принимается в эксплуатацию. Со стороны ПО «Азеригаз» обеспечивается подача природного газа на эту уличную линию, затем граждане в частном порядке, обратившись в подрядную организацию, осуществляют индивидуальную газификацию.