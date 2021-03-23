Автомобили Tesla теперь можно будет купить за биткоины

Автомобили компании Tesla теперь можно приобрести с помощью криптовалюты биткоин. Об этом заявил глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск.

«Вы теперь можете купить Tesla за биткоины», — написал Маск.

Пока такой способ оплаты доступен только для клиентов из США, в других странах он будет введен позднее в текущем году.

На фоне объявления компании курс биткоина начал резко расти. За последний час криптовалюта подорожала на $1,7 тыс., до текущей отметки в $55,4 тыс., передает РБК.

