В России задержали планировавшего убийство одноклассников подростка

В Сочи силовики задержали лицеиста, который рассказал в соцсетях о планах устроить нападение на одноклассников, сообщает ФСБ. Об этом передает РИА Новости.

Как следует из опубликованного службой видео, подросток создал сообщество во "ВКонтакте", где делился опытом изготовления самодельных бомб, показывал фото и видео экспериментов, жаловался на ожоги.

Дома у него нашли взрывчатку и ее компоненты, материалы о вооруженных нападениях на школы и дневник.