Если американец полюбил Пашиняна с ХАМАС и снова на прицеле Азербайджан с Израилем
Один из атавизмов прошлой жизни, рудимент минувшей первой Холодной мировой войны – американская правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в последнем отчёте распространила клеветнические утверждения о жестоком обращении Азербайджана с военнопленными армянами.
Правозащитники из HRW находятся на содержании Фонда Сороса и неоднократно за всю историю с первых дней начала армяно-азербайджанского конфликта были уличены в постыдном и непристойном заармянстве. Таком, когда побоку факты и объективная реальность, а в ход идут пропагандистские клише и всевозможные мифы, вся доказательная база которых – пристрастия и желаемая реальность противной стороны. И последний отчет этой встроенной в однобокую американскую политическую платформу, поставленной на службу транснационального империализма организации под вывеской международная – ярчайшее тому подтверждение.
Что никого не должно удивлять – Фонд Сороса как бешеная ехидна насовал в правительство Армении немало своих соросят, соответственно должен их поддерживать. И эта очевидность раскрывается множеством прискорбных порочных фактов, не делающих чести организации, деградировавшей до роли заказной снайперской винтовки политических противников и недоброжелатей азербайджанской власти.
Во время 44-дневной Отечественной войны азербайджанская сторона официально пригласила HRW. Проигнорировать неопровержимые факты атаки на мирных жителей в Гяндже и Барде организация не могла, и даже отразила в своих текущих отчетах.
Но ведь и здесь нашли как извернуться и соврать, соросовы дети. Вкрапили в этот отчет ложную информацию о том, что якобы рядом с обстрелянными жилыми домами был расположен военный объект вооруженных сил Азербайджана. Любой, кто знаком и хотя бы раз побывал во второй азербайджанской столице знает, что никаких военных объектов в центре Гянджи отродясь не было – но соросятам-правозащитникам такие мелочи абсолютно не важны, вали кулём – потом разберём.
Ни для кого не секрет, что тема пленных и пропавших без вести лиц активно используется грызущимися между собой армянскими элитами в их внутренних разборках, которые по недоразумению называются в Ереване политической жизнью. И когда HRW открыто вовлекается в эту борьбу, манипулируя обвинениями сторон безобразной политической борьбы - она становится заложником грязных политических интриг. А по этой причине не может быть объективной, поскольку коль уж ты вовлекся в схватку – то всегда на чьей-то стороне. Остаться беспристрастным наблюдателем здесь не получится.
Именно поэтому доклад носит крайне поверхностный и предвзятый характер. Бесчеловечное отношение к азербайджанским военнопленным отрицается напрочь, факты применения пыток к захваченным армянской стороной военным и гражданским лицам полностью игнорируется.
Армянская оккупация означала грубое и жестокое нарушение всех прав азербайджанцев, изгнанных с оккупированных территорий. Цветущий край был превращен в марсианский пейзаж – руины городов, запустение, разрушенные культурные памятники. Почему же HRW не посещает эти города и села, не готовит фундаментальный отчет о нарушении прав человека?
Судьба 4 тысяч (!) азербайджанцев, которые считаются пропавшими без вести еще после окончания первой карабахской войны, а в реальности, согласно подтвержденным оперативным данным азербайджанского правительства похоронены в общих могилах – в Азербайджане, кстати, существует даже банк образцов ДНК членов их семей – соросятам-содержанцам из HRW абсолютно неинтересна. Какой смысл им этим заниматься, если результаты расследований могут нанести ущерб интересам Еревана, который для этих так называемых правозащитников стал чем-то вроде либерального Иерусалима.
Кстати – об Иерусалиме. Ещё одной отличительной чертой этой организации является крайне негативное отношение к Израилю. Настолько негативное, что местами откровенно несет махровым антисемитизмом. Еврейское государство в их представлении что-то вроде Обители зла, черного Мордора.
А те, кто осуществляет против него террористические атаки, подвергая опасности само существование первого на Ближнем Востоке уникального в своей сущности правового и демократического государства с безграничным народовластием – сущие ангелы, в белом, с крыльями, растущими из известного места. То, что белые одежды обляпаны кровью – никого из соросовских содержанцев не смущает – это самооборона от «израильского насилия». В отношении Баку действует аналогичная методика.
Но коль уж HRW не может отринуть своё заармянство – нет преград, проявите участие к нарушениям прав граждан Армении, которые насильственно привлекались к участию в боевых действиях. А некоторые до сих пор удерживаются на территории Карабаха, чтобы стать жертвами планирующихся там дашнаками кровавых провокаций. Нет желания?
Тогда, может стоить рассмотреть вопрос о минах, которыми армянские оккупанты нашпиговали азербайджанские земли и от которых гибнут мирные граждане? Вполне конкретное и важное дело, которое могло бы существенно повысить авторитет HRW в глазах международной общественности. Тоже нет желания? А почему?
Да потому, что никакой международной правозащитной организации Human Rights Watch после окончания холодной войны и распада СССР в помине не существует. Есть коллектив прикормленных капитаном Грантом тенденциозных прихлебателей интересов транснационального империализма, пишущих отчёты в полном соответствии с интересами американской элиты. Преисполненных энтузиазма – но слегка обделённых умом. Антисемитов и азербайджанофобов – но заармянцев и поклонников ХАМАС-а.
Международный авторитет HRW уже давно утрачен. Еще одно яркое свидетельство – новый залп лжи Фонда Сороса в нашу сторону…