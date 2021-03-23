Правозащитники из HRW находятся на содержании Фонда Сороса и неоднократно за всю историю с первых дней начала армяно-азербайджанского конфликта были уличены в постыдном и непристойном заармянстве. Таком, когда побоку факты и объективная реальность, а в ход идут пропагандистские клише и всевозможные мифы, вся доказательная база которых – пристрастия и желаемая реальность противной стороны. И последний отчет этой встроенной в однобокую американскую политическую платформу, поставленной на службу транснационального империализма организации под вывеской международная – ярчайшее тому подтверждение.

Что никого не должно удивлять – Фонд Сороса как бешеная ехидна насовал в правительство Армении немало своих соросят, соответственно должен их поддерживать. И эта очевидность раскрывается множеством прискорбных порочных фактов, не делающих чести организации, деградировавшей до роли заказной снайперской винтовки политических противников и недоброжелатей азербайджанской власти.

Во время 44-дневной Отечественной войны азербайджанская сторона официально пригласила HRW. Проигнорировать неопровержимые факты атаки на мирных жителей в Гяндже и Барде организация не могла, и даже отразила в своих текущих отчетах.

Но ведь и здесь нашли как извернуться и соврать, соросовы дети. Вкрапили в этот отчет ложную информацию о том, что якобы рядом с обстрелянными жилыми домами был расположен военный объект вооруженных сил Азербайджана. Любой, кто знаком и хотя бы раз побывал во второй азербайджанской столице знает, что никаких военных объектов в центре Гянджи отродясь не было – но соросятам-правозащитникам такие мелочи абсолютно не важны, вали кулём – потом разберём.

Ни для кого не секрет, что тема пленных и пропавших без вести лиц активно используется грызущимися между собой армянскими элитами в их внутренних разборках, которые по недоразумению называются в Ереване политической жизнью. И когда HRW открыто вовлекается в эту борьбу, манипулируя обвинениями сторон безобразной политической борьбы - она становится заложником грязных политических интриг. А по этой причине не может быть объективной, поскольку коль уж ты вовлекся в схватку – то всегда на чьей-то стороне. Остаться беспристрастным наблюдателем здесь не получится.

Именно поэтому доклад носит крайне поверхностный и предвзятый характер. Бесчеловечное отношение к азербайджанским военнопленным отрицается напрочь, факты применения пыток к захваченным армянской стороной военным и гражданским лицам полностью игнорируется.