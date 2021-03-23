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Сотрудники ООО AS Group İnvestment в дни праздника Новруз посетили семьи шехидов в поселках Ахмедбейли, Зобуджуг-2 и Зобуджуг-5 Физулинского района и вручили им праздничные подарки. В подарочные наборы включены комплекты мебели, бытовая техника, продукты питания и другие необходимые вещи. Одной из семей, получивших подарки от AS Group Investment, стала семья шехида, военнослужащего сверхсрочной военной службы Эльмира Насирова, проживающая в селе Ахмедбейли. Эльмир проявил героизм еще в апрельских боях 2016 года. С первых дней Отечественной войны он отправился на фронт и участвовал в прорыве основных оборонительных укреплений противника на южном направлении, стал шехидом в боях на Физулинском направлении. Посмертно награжден медалями” За Родину“,”За освобождение Физули". В настоящее время двое детей шехида находятся под опекой его пожилых родителей.

Семья шехида Эльгюна Пашаева, проживающая в поселке Зобуджуг-2, также была окружена заботой со стороны AS Group Investment. Эльгюн Пашаев стал шехидом в первый же день войны в ожесточенных боях в направлении села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. Посмертно награжден медалями «За Родину», и «За освобождение Физули».

Еще одной семьей, которую навестили сотрудники компании, стала семья шехида Исмаила Салманова, проживающая в поселке Зобуджуг-5. Сотрудники AS Group Investment встретились с пожилыми родителями шехида, доставили им необходимые предметы домашнего обихода, продукты питания. «Когда Исмаил был еще ребенком, он сказал мне, что, когда вырастет, освободит от врага Гадрут и отвезет меня на родину», - рассказывает мать шехида Сингун ханум. Исмаил с первых дней войны участвовал в боях и проявил особое мужество при освобождении Гадрута. Он также участвовал в освобождении Губадлы, Зангилана, Физули. Отважный боец стал шехидом 24 октября, а после смерти был награжден медалями “За Родину”, “За освобождение Гадрута”, и “За освобождение Физули”.