AS Group İnvestment посетила семьи шехидов в Физули фото
Сотрудники ООО AS Group İnvestment в дни праздника Новруз посетили семьи шехидов в поселках Ахмедбейли, Зобуджуг-2 и Зобуджуг-5 Физулинского района и вручили им праздничные подарки. В подарочные наборы включены комплекты мебели, бытовая техника, продукты питания и другие необходимые вещи.
Одной из семей, получивших подарки от AS Group Investment, стала семья шехида, военнослужащего сверхсрочной военной службы Эльмира Насирова, проживающая в селе Ахмедбейли. Эльмир проявил героизм еще в апрельских боях 2016 года. С первых дней Отечественной войны он отправился на фронт и участвовал в прорыве основных оборонительных укреплений противника на южном направлении, стал шехидом в боях на Физулинском направлении. Посмертно награжден медалями” За Родину“,”За освобождение Физули". В настоящее время двое детей шехида находятся под опекой его пожилых родителей.
Семья шехида Эльгюна Пашаева, проживающая в поселке Зобуджуг-2, также была окружена заботой со стороны AS Group Investment. Эльгюн Пашаев стал шехидом в первый же день войны в ожесточенных боях в направлении села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. Посмертно награжден медалями «За Родину», и «За освобождение Физули».
Еще одной семьей, которую навестили сотрудники компании, стала семья шехида Исмаила Салманова, проживающая в поселке Зобуджуг-5. Сотрудники AS Group Investment встретились с пожилыми родителями шехида, доставили им необходимые предметы домашнего обихода, продукты питания.
«Когда Исмаил был еще ребенком, он сказал мне, что, когда вырастет, освободит от врага Гадрут и отвезет меня на родину», - рассказывает мать шехида Сингун ханум.
Исмаил с первых дней войны участвовал в боях и проявил особое мужество при освобождении Гадрута. Он также участвовал в освобождении Губадлы, Зангилана, Физули. Отважный боец стал шехидом 24 октября, а после смерти был награжден медалями “За Родину”, “За освобождение Гадрута”, и “За освобождение Физули”.
Напомним, в праздничные дни AS Group Investment также посетила семьи шехидов Гусейна Тагиева и Эльтуна Гасымова в Баку, оказала им материальную и моральную поддержку, доставила им подарки. А несколько дней назад компания подарила семье шехида Ниязи Искендерова 3-комнатную квартиру в жилом комплексе Park Residence.
Следует отметить, что с 27 сентября, когда начала создаваться славная страница истории Азербайджана, AS Group Investment делала все для поддержки Азербайджанской армии, граждан и государства. Компания поддерживает наших солдат, сражавшихся на передовой, и граждан, чьи дома были разрушены в результате ударов противника во время войны и они были вынуждены переселиться в другие села и поселки, помогая им продовольствием и оборудованием. Кроме того, AS Group Investment выделила 150 тысяч манатов Фонду YAŞAT, созданному для поддержки семей шехидов и раненных в Отечественной войне. Также перечислено 300 тысяч манатов в Фонд возрождения Карабаха для восстановительных работ на освобожденных территориях.