В Индии выявили новый штамм COVID с двойной мутацией

Минздрав Индии объявил об обнаружении нового штамма коронавируса с двойной мутацией в стране. Об этом сообщает Reuters.

"Хотя различные варианты коронавируса и штамм с двойной мутацией выявлены в Индии, они были обнаружены в недостаточном количестве для объяснения или установления прямой связи с увеличением случаев инфицирования в некоторых штатах", - цитирует ТАСС заявление министерства.

Ранее Индийский совет по медицинским исследованиям сообщал об обнаружении в стране случаев заражения считающимися более опасными южноафриканским и бразильским вариантами коронавируса.