Синоптики предупреждают о непогоде

Завтра, 25 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью и утром местами пройдут дожди, периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии при Минэкологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Апшероне составит ночью 6-8, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давленое повысится с 751 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В регионах Азербайджана в четверг пройдут дожди, местами интенсивные, в горных районах выпадет снег. Временами возможен туман, ожидается восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.

Завтра на Апшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.

В то же время синоптики предупреждают, что с 26 по 28 марта погода в регионах Азербайджана испортится, будут идти дожди, местами интенсивные, в горах выпадет снег. Прогнозируется западный ветер скоростью 15-20 метров в секунду, местами до 23-28 метров в секунду.