Уволенный генерал подал в суд на министра обороны Армении

Бывший первый заместитель начальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян подал судебный иск против главы Минобороны Вагаршака Арутюняна с требованием восстановления в должности.

Как сообщается на сайте судебного департамента, Хачатрян обратился с иском в Административный суд с требованием обязать министра обороны восстановить его в должности первого заместителя начальника ГШ ВС, передает Интерфакс.

4 марта Хачатрян обратился в Административный суд с требованием признать недействительным указ президента Армении Армена Саркисяна о его освобождении от должности. Между тем 11 марта юридическая контора TK&Partners, занимающаяся защитой интересов Хачатряна, сообщала, что действие указа президента Армении об освобождении от должности первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении приостановлено. Отмечается, что Хачатрян освобожден от должности с многочисленными грубыми нарушениями Конституции и законов.