Песков не назвал вакцину, которой привился Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневной пресс-конференции рассказал о вакцинации Владимира Путина.

«Все 3 российские вакцины абсолютно надежные, эффективные и безопасные. Поэтому никакой разницы, какой вакциной привился президент нет. А какой вакциной, знают только президент и его врач», — заявил Песков, пишет «Газета.ру».

На вопрос, какой это был по счету укол, Песков ответил, что первый. «Да, это был первый укол, недельки через три — второй», — уточнил пресс-секретарь главы российского государства.

Владимир Путин сделал во вторник прививку от коронавируса, самочувствие нормальное, в среду будет полноценно работать, сообщил накануне вечером Песков.