COVİD-19 в Армении: 1164 зараженных и 17 умерших за сутки

В Армении за сутки зарегистрировано 1 164 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава страны.

Всего в Армении зарегистрировано 186 184 инфицированных коронавирусом. Лечение в настоящее время получают 12 436 пациентов. Выздоровели 169 485 человек, скончались 4 263 пациента (17 за последние сутки). Еще трое граждан с коронавирусом скончались из-за иных болезней. Общее число таких случаев 865.