Переговоры Чавушоглу и Блинкена в Брюсселе
В Брюсселе в штаб-квартире НАТО проходит встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Энтони Блинкеном, сообщает Anadolu.
Отмечается, что это первая с момента смены администрации в США встреча глав дипломатий двух стран.
Чавушоглу и Блинкен 15 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили региональные процессы с акцентом на Сирию и Восточной Средиземноморье, борьбу с терроризмом, разногласия по вопросу ЗРК С-400.