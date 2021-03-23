По Баку продолжают разгуливать больные коронавирусом

В Баку задержаны покинувшие место жительства больные коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате проведенных мероприятий в общественных местах сотрудниками Ясамальского районного управления полиции были выявлены и задержаны двое активных больных коронавирусом.

Было установлено, что, несмотря на назначенное им лечение в домашних условиях, жители города Баку 36-летний А.Агаев и 27-летний Г.Самедов покинули место жительства.

Сотрудники полиции провели с ними разъяснительные беседы. Эти лица с соблюдением медицинских процедур были возвращены домой. Соответствующие учреждения здравоохранения проинформированы о случившемся.