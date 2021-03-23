Саудовские компании будут производить турецкие беспилотники

Два производителя из Саудовской Аравии начали совместное производство турецких беспилотных летальных аппаратов. Компании Intra Defense Technologies и Advanced Electronics (AEC) будут производить дрон Karayel-SU по лицензии турецкой оборонной фирмы Vestel Savunma. Об этом сообщает американский портал Defense.

Vestel Savunma не ответила на запрос о комментарии, но официальный представитель компании сообщил Defense News на условиях анонимности, что AEC предоставит детали для электроники, а Vestel будет поставлять «основные, критически важные компоненты БПЛА». Представитель Vestel, в свою очередь, рассказал изданию, что в дополнение к соглашению о совместном производстве Саудовская Аравия также ведет переговоры о закупке в готовом виде партии беспилотников Karayel-SU.

Сделка была заключена в Дубае еще в 2017 году. Тогда Саудовская Аравия выразила заинтересованность в контрактах как на прямую покупку, так и на совместное производство беспилотных летательных аппаратов, сообщил турецкий военный аналитик Анил Шахин. По его словам, программа совместного производства предполагает создание партии из 40 дронов Karayel-SU в период с 2021 по 2025 год. Однако в Саудовской Аравии турецкий беспилотник будет переименован в Haboob.

Издание отмечает, что Karayel-SU может летать до 20 часов на высоте 5,5 км или до 8 часов с полезной нагрузкой в 120 кг. Кроме того, беспилотник может летать со скоростью 60-80 узлов на дальности до 150 километров. Мощность его двигателя составляет 97 л.с. Дрон использует две ракетные системы и оснащен «умными» микробезопасными боеприпасами MAM-C и MAM-L. Оба боеприпаса производятся турецким производителем ракет Roketsan.