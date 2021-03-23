Решение Госдумы: Путин может баллотироваться на новый срок

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции, который в том числе дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока, сообщает ТАСС.

Документ устанавливает, что президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства. Эта норма не касается россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".