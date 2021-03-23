Московский суд отказался арестовать племянника Тельмана Исмаилова

Пресненский суд Москвы отказался изменить меру пресечения для племянника Тельмана Исмаилова - Заура Марданова, который проходит обвиняемым по делу о похищении певца Авраама Руссо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката потерпевшего Александра Костанянца.

«Судья отказала следователю в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения с залога на арест и экстрадировать отказалась, дело выделила в отдельное производство. Все, нет его в деле теперь», – подчеркнул адвокат.

Сейчас Марданов находится во Франции и объясняет свою невозможность присутствовать в суде пандемией. Адвокат указывает на то, что рейсы из Франции летают регулярно, и привел в пример самого Руссо, который прилетел из Нью-Йорка, чтобы дать показания.

Рассмотрение дела будет продолжено 26 апреля.

Поскольку дело в отношении Марданова выделено в отдельное производство, в деле будет два фигуранта: Владимир Гусаков и Эльяр Дамиров. Им грозит до 12 лет заключения по обвинению в похищении человека.