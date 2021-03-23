На азербайджанском месторождении обнаружили запасы газоконденсата

«Проведены комплексные геологоразведочные работы на глубине 7 189 метров в разведочной скважине, пробуренной на блоке «Шафаг-Асиман» в азербайджанском секторе Каспийского моря, и обнаружены первые запасы газоконденсата. Таким образом, бурение пласта Фасила на месторождении было успешно завершено. Для полного определения запасов месторождения будет выполнено соответствующее техническое проектирование на бурение дополнительной оценочной боковой скважины в направлении свода структуры», - говорится в сообщении компании.

Геологоразведочные работы на блоке «Шафаг-Асиман» ведутся в рамках совместного проекта SOCAR и BP. В соответствии с Соглашением о разделе продукции на месторождении, бурение велось под операторством BP на глубине 623 метра и проводилось дочерней компанией SOCAR Caspian Drilling Company с использованием полупогружной буровой установки имени Гейдара Алиева. Бурение началось 11 января 2020 года.

Месторождение «Шафаг-Асиман» расположено в 125 км к юго-востоку от Баку. Блок занимает площадь 1100 квадратных метров. Глубина моря здесь 650-800 метров. Структура «Шафаг-Асиман» была открыта в 1961 году.