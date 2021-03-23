Эрдоган: «Героизм азербайджанской армии и поддержка Турции решили карабахский конфликт»

Сопровождавшаяся массовой резней оккупация 20 процентов территорий Азербайджана около 30 лет назад ранила сердце не только нашим азербайджанским братьям, но и нам. Как сообщает «Анадолу», об этом на VII съезде правящей Партии справедливости и развития сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Минская группа ОБСЕ под сопредседательством трех стран еще больше запутала ситуацию, хотя и взяла на себя обязательство по урегулированию конфликта.

«В течение всего этого времени Азербайджан пытался разрешить конфликт мирным путем. В последние месяцы прошлого года армянская армия снова напала на Азербайджан. Турция встала рядом с азербайджанскими братьями со всеми своими возможностями. Благодаря поддержке Турции и героизму азербайджанской армии этой оккупации был положен конец. Мы продолжим внимательно следить за процессом, чтобы завершить этот этап в контексте реализации подписанных договоренностей, что еще больше укрепит братство Турции и Азербайджана», — заявил президент Турции.