Бердымухамедов вдохновился жеребёнком «Ашхабад»... и написал песню официоз
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал новую песню вместе с внуком. Об этом сообщает Turkmenportal.
Премьера композиции «Мой белый город — Ашхабад» состоялась в столице страны на церемонии награждения старшего конюха Ахалтекинского конного комплекса.
Стихи написал глава государства, музыку — его внук Керим Бердымухамедов. Президент вдохновился рождением жеребенка по имени Ашхабад.
Как отмечает издание, два года назад на торжествах в честь праздника туркменского скакуна президент Бердымухамедов вместе с внуком исполнил песню собственного сочинения, посвященную жеребенку.