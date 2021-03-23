Нефть дорожает на фоне блокировки Суэцкого канала: Brent - выше $62

Цены на нефть эталонных марок в среду повышаются на новостях о блокировке движения через Суэцкий канал из-за севшего на мель контейнеровоза.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 в среду составляет $62,13 за баррель, что на $1,34 (2,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,11 за баррель, что на $1,35 (2,34%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Контейнеровоз Ever Given, накануне севший на мель, блокирует движение на юге Суэцкого канала, который соединяет Красное и Средиземное моря и является одним из стратегических путей транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ), отмечает S&P Global Platts.

По данным Минэнерго США, на Суэцкий канал приходится почти 10% перевозок нефти по морю, через канал также проходит 8% мировых поставок СПГ.