Чавушоглу: вопрос с С-400 закрыт
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что вопрос с приобретением Анкарой российских комплексов ПВО С-400 закрыт.
Переговоры глав внешнеполитических ведомств Турции и США прошли на полях встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.
"Мы снова напомнили ему, почему Турция купила С-400 в России. Комплексы закуплены, и теперь и вопрос закрыт", - сказал Чавушоглу турецким журналистам в Брюсселе. Трансляция велась в Twitter главы МИД Турции.