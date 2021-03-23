Азербайджанский экс-депутат так разорился, что выставил на продажу телефонный номер
Экс-депутат Милли Меджлиса Рафаэль Джабраилов выставил на продажу свой номер от оператора Azercell, начинающийся с цифр «211».
На одном из сайтов объявлений номер 050 211 84 20 выставлен по цене 9000 манатов.
Напомним, на депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова подали в суд из-за долгов. 9 сентября 2015 года депутат взял в долг 300 тысяч долларов для строительства дома. Вскоре выяснилось, что он не может выплатить долг. Когда прошли все обговоренные сроки, Рафаэль Джабраилов решил оставить в качестве залога свое удостоверение депутата Милли Меджлиса III и IV созывов. После громкого скандала Рафаэль Джабраилов решил сдать свой депутатский мандат.