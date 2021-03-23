Столтенберг: НАТО и Евросоюз не справятся с Россией поодиночке

Евросоюз и НАТО не могут справиться поодиночке с вызовами, которые существуют благодаря России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании, трансляцию которого вел сайт альянса.

«Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга», — сказал Столтенберг.

До этого в НАТО заявили, что будут адаптироваться к новым угрозам со стороны России. В альянсе к ним отнесли международный терроризм, кибер- и гибридные угрозы.

Кроме того подчеркивается, что трансатлантическое сотрудничество по-прежнему является опорой миропорядка, основанного на правилах и договоренностях.