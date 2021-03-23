В ночь на 24 марта в Сумгаите была предпринята попытка взлома платежного терминала MilliÖN, принадлежащего компании "Комтек". Благодаря бдительности и оперативности сотрудников полиции лица, пытавшиеся совершить кражу, были задержаны с поличным. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на компанию.

"Комтек" посредством многотысячной сети платежных терминалов, размещенных даже в удаленных населенных пунктах, предлагает населению возможность удобно и быстро осуществлять платы по коммунальным, мобильным, банковским и другим услугам.

Компания "Комтек", оператор сети платежных терминалов MilliÖN, осуществляет свою деятельность под девизом «Платежный пункт для народа» («Milli ödəmə nöqtəsi»), и ,соответственно, основным приоритетом для компании является присутствие во всех районах и селах, чтобы еще больше расширить доступ населения к платежным услугам.

"Комтек" выражает благодарность правоохранительным органам за предотвращение подобных действий и обеспечение безопасности пунктов оплаты.