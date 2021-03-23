За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1 185 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров 24 марта, 478 пациентов выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 20 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 249 492 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 233 834 человек благополучно прошли лечение, 3404 пациента клиник скончались. Лечение 12254 человек продолжается в больницах особого режима.