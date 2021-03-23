Победа на полях боёв 44-дневной Отечественной войны и последовавшие затем тектонические сдвиги в Закавказье и Каспийском регионе подняли международный авторитет Азербайджана на небывалую до этого высоту.

В рамках 46-й сессии Совета по правам человека ООН по инициативе Азербайджана как председателя Движения неприсоединения 23 марта 2021 года принята резолюция под названием «Обеспечение равного, доступного, своевременного и универсального доступа к вакцинам против COVID-19».

Не менее впечатляющим является и нынешнее достижение, в этот раз – на полях дипломатических баталий в Организации Объединенных Наций, где наша страна на правах лидера Движения неприсоединения выступила с важной и крайне актуальной инициативой гуманитарного характера, затрагивающей интересы всех стран мира, независимо от экономических показателей и политической направленности.

«Резолюция призывает государства - члены ООН и другие соответствующие органы (международные организации, представителей частного сектора, членов гражданского общества и т. д.) принять необходимые меры для обеспечения справедливого распределения вакцин против COVID-19 среди всех государств. В то же время резолюция, которая выражает поддержку международным инициативам, выдвинутым с целью поддержания справедливого распределения вакцин, включая инициативу COVAX, устранить ненужные препятствия для экспорта вакцин в другие страны», - говорится в официальном заявлении дипломатического ведомства Азербайджана.

Инициатива Ильхама Алиева, впервые озвученная главой государства 1 февраля в интервью государственному информационному агентству АзерТАдж и подчеркивающая, что Азербайджан как председатель в Движении неприсоединения не оставит без внимания несправедливое и неравное распространение вакцин против COVID среди стран, получила поддержку во всем мире.

И здесь нет и капли преувеличения. Соавторами резолюции выступили 133 государства, что является очень высоким показателем для документов, принятых Советом по правам человека ООН.

При этом дипломатическое ведомство Азербайджана сработала на реализацию идеи президента страны с максимальной оперативностью. В декабре 2020 года по инициативе Ильхама Алиева в качестве председателя Движения неприсоединения состоялось заседание специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пандемии COVID-19.

Для достижения консенсуса по нынешней резолюции в Женеве были проведены переговоры в рамках Совета по правам человека ООН. А уже 5 марта 2021 года Координационное бюро Движения неприсоединения в Нью-Йорке приняло Коммюнике по соответствующему вопросу.

За каждым из этих слов стоят трудные рабочие будни дипломатического корпуса Азербайджана, продемонстрировавшего, что он по своему профессионализму вполне способен играть в высшей лиге международных отношений, продвигать инициативы, имеющие мировое значение.