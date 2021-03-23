Пашинян об изменении Избирательного кодекса и досрочных выборах

"Парламентское большинство приняло решение о проведении выборов на основе пропорциональной системы, без рейтинговой", - сказал Пашинян.

Досрочные выборы в парламент Армении пройдут после изменения Избирательного кодекса, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте, сообщает Sputnik-Armenia.

В этой связи "Мой шаг" инициирует изменения в Избирательный кодекс. Премьер пояснил, что парламентские силы договорились о проведении выборов, но не по поводу Избирательного кодекса.

"Но я на всех обсуждениях, в том числе парламентских, интересовался мнением коллег относительно избирательной системы. Хотят ли они рейтинговую систему или нет. Во время наших переговоров мы зафиксировали, что ППА и "Просвещенная Армения" этот вопрос оставляют на усмотрение парламентского большинства", — сказал Пашинян.

Премьер добавил, что "Мой шаг", проведя переговоры со внепарламентскими силами, представителями гражданского общества и с учетом взятых в прошлом обязательств решил, что нужно пойти на простые изменения кодекса.

18 марта премьер Пашинян сообщил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. Премьер выступил с таким заявлением после встречи с лидером партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. Помимо этого Пашинян провел консультации и с лидером "Просвещенной Армении" Эдмоном Марукяном.