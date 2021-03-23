Эрдоган снова возглавил правящую партию Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переизбран в среду на пост председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Об этом сообщает телеканал TRT со ссылкой на итоги голосования, которое состоялось на седьмом всеобщем съезде ПСР в Анкаре.

За его кандидатуру проголосовали единогласно все 1 428 делегатов.

ПСР учреждена в 2001 году по инициативе Эрдогана и трех его сторонников. Действующий президент был избран первым председателем политического движения. С 2014 по 2017 годы партию возглавляли Ахмет Давутоглу и Бинали Йылдырым, так как в соответствии с действовавшими ранее законами президент страны не мог состоять в политических партиях. Благодаря поправкам в Конституцию, которые были одобрены на референдуме в апреле 2017 года, это стало возможным. Эрдоган вновь вступил в ряды правящей Партии справедливости и развития в мае 2017.