Землетрясения в Шемахе

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на территории Шемахинского района, сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно сообщению, подземные толчки зарегистрированы в 15:27 по местному времени (11:27 по UTC). Эпицентр располагался в 22 километрах от Гобустанской станции в Шамахинском районе и залегал на глубине восьми километров. Подземные толчки не ощущались.

Второе землетрясение магнитудой 3 произошло в 16:40 по местному времени также в Шемахинском районе, в 27 километрах к западу от станции Гобустан на глубине шести километров. Толчки также не чувствовались.