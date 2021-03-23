Министр обороны сказал, сколько в Армении глав Генштаба

В Армении есть один начальник Генштаба Вооруженных сил, сказал сегодня на заседании Национального собрания Армении министр обороны Вагаршак Арутюнян, отвечая на вопросы депутатов.

«У нас один начальник Генштаба, и есть генералы, которые в прошлом были начальниками Генштаба», — сказал Арутюнян, сообщает Новости Армении.

Напомним, 22 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Артак Давтян считается вступившим в должность начальника Генштаба ВС Армении. При этом ранее административный суд Армении удовлетворил ходатайство о применении меры по обеспечению иска по делу Оника Гаспаряна. То есть суд потребовал приостановить процесс отстранения от должности Гаспаряна до вынесения окончательного судебного решения по делу.