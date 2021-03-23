Ким Чен Ын начинает «большое строительство»

Глава КНДР Ким Чен Ын объявил о большом строительстве в Пхеньяне и потребовал от строителей завершить в этом году 10 тысяч современных квартир. Об этом сообщает государственное корейское центральное информационное агентство KCNA.

Ким Чен Ын заявил, что проект на юго-востоке Пхеньяна решит жилищную проблему в столице страны.