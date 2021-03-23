Министр обороны случайно опубликовал в соцсетях секретные данные

Министр обороны Румынии Николае Чукэ случайно опубликовал в соцсетях фотографию с данными доступа к колл-центру ведомства. Снимки были сделаны во время визита в Академию наземных сил в Сибиу.

На одном из снимков были указаны данные доступа к счетам и видеоконференциям. Также были номера телефонов, которые используют сотрудники колл-центра Минобороны в Сибиу, передает «Росбалт».

По данным местного телеканала Digi 24, снимок с секретными данными исчез спустя несколько часов после публикации. Тем не менее его копии уже разошлись по соцсетям. При этом не было попыток доступа к данным колл-центра. Пароли были немедленно изменены.