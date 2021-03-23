Экс-главе ФИФА запретили заниматься футбольной деятельностью

Судебная палата независимого комитета по этике отстранила от любой связанной с футболом деятельности бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и бывшего генсекретаря организации Жерома Вальке. Их также оштрафовали на 1 млн швейцарских франков (более $1,07 млн).

Срок дисквалификации составит 6 лет и 8 месяцев. При этом новый запрет вступит в силу, когда у Блаттера и Вальке истекут наложенные ранее ограничения, в октябре 2021 года и октябре 2025 года соответственно.

Судебная палата признала Блаттера и Вальке виновными в различных нарушениях Кодекса этики ФИФА. Проведенное организацией расследование в том числе касалось «бонусов, которые чиновники ФИФА получали в связи с проведением чемпионатов, различных поправок и продления трудовых договоров, а также оплаты ФИФА частных судебных издержек Вальке», говорится в сообщении на сайте организации, сообщает Forbes.

Блаттер руководил ФИФА с 1998 по 2015 годы. Он покинул пост в связи с коррупционным скандалом, тогда же ФИФА отстранила его от футбольной деятельности за незаконный перевод 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, возглавлявшему в то время УЕФА.