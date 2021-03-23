Сегодня в 23:45 по бакинскому времени на стадионе «Ювентус» в Турине начнется первый матч сборной Азербайджана в отборочном цикле чемпионата мира-2022.

Соперник – сборная Португалии, которая является номинальным хозяином матча. Из-за ограничений в связи с пандемией УЕФА перенес игру из Лиссабона в Турин – город, в котором выступает лидер португальцев Криштиану Роналду.

Судить сегодняшнюю встречу будет немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.

Команды выступают в группе «А». В параллельном матче в нашей группе Сербия в Белграде примет Ирландию. А еще один наш соперник – сборная Люксембурга – сыграет в венгерском Дебрецене товарищеский матч с Катаром, который приглашен со стороны УЕФА для участия в группе «А» на внеконкурсной основе.

27 марта хозяева чемпионата мира-2022 примут в Дебрецене сборную Азербайджана. Завершится же мартовский цикл для нашей команды матчем в Баку с Сербией, который состоится 30 числа на Олимпийском стадионе.

Напомним, в европейской части отборочного турнира ЧМ-2022 команды поделены на 10 групп. Победители групп напрямую попадут на мундиаль. 10 команд, занявших вторые места, и две сборные из завершившегося минувшей осенью турнира Лиги наций получат право сыграть в стыковых матчах. 12 сборных за два раунда плей-офф определят трех участников ЧМ.