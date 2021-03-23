Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 18:53

США, Евросоюз, Великобритания и Канада 22 марта объявили о новых санкциях за нарушение прав человека в отношении ряда стран, в том числе Китая. В ответ КНР тут же ввела санкции против десяти европейских парламентариев, ученых и политиков, а также четырех юрлиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского Автономного района (СУАР). Искренний восторг от незамутненности мозга у некоторых лидеров Евросоюза вызывает реакция на этот жёсткий ход Пекина. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не придумал ничего умнее, чем заявить: «Эти меры вызывают сожаление и неприемлемы». Остаётся развести руками: а что, в Брюсселе серьёзно думают, что только они могут санкции вводить?

Эти самые санкции – они ведь как бумеранг, могут и вернуться, что руководство Китая уже продемонстрировало Европе, а вскоре, в чем не приходится сомневаться, продемонстрируют и США, и Канаде, и Великобритании. Тем более что речь идет о таком насквозь «мутном» вопросе, как пресловутый «геноцид мусульман-уйгуров». Опустим то обстоятельство, что все обвинители Китая – США, Канада и Великобритания, да и их младший партнер в Евросоюзе, Нидерланды, не говоря уже о Бельгии - в плане геноцида в отношении коренного населения Америки и колоний могут всем остальным сто очков форы дать. Посмотрим на другое обстоятельство: что лежит в основе обвинений в адрес Китая? Думаете, на основании корпуса отчетов и исследований на местах, отчетов международных комиссий, документах и статистике? А вот как бы не так. Вся эта история высосана из пальца одним человеком. И его имя хорошо известно - Адриан Зенц, называющий себя «независимым исследователем».

Его исследование, в котором он обвинял Китай в принудительной стерилизации уйгуров, не содержало никаких доказательств. Зенц незатейливо объявил о геноциде, поскольку, по его мнению, именно для этого Пекин принял решение …, а теперь внимание – расширить спектр государственных медицинских услуг в Синьцзяне! И вот на основании этого откровенного бреда на грани паранойи завертелась пропагандистская машина Запада. Ах да, чуть не забыл. В 1997 году, когда несколько так называемых «китайских диссидентов» давали показания американскому Конгрессу. И одна из них, женщина-уйгурка по имени Ризвангул утверждала, что китайская политика контроля над рождаемостью предполагает убийство младенцев сразу после их рождения. Она, в частности, заявляла, что политика одного ребенка была настолько строго соблюдена, что «младенцев в Синьцзяне убивают в родильной палате, они умирают, не видя лица матери и окружающего мира». Американские конгрессмены впечатлились, возможно, даже смахнули скупую слезу. Вот только диссидентка и правдорубка Ризвангул не удосужилась упомянуть, что в 1997 году уйгуры и другие этнические меньшинства не подпадали под действие политики «одного ребенка». Более того, уровень рождаемости в провинции Синьцзян составлял тогда 19,66, то есть на 1000 человек приходилось почти 20 рождений. Между тем в Пекине рождаемость в те годы составляла 7,91.