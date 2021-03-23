Впервые: азербайджанская команда по киберспорту заработала 13 тысяч долларов

GMT Esports, представляющая Азербайджан на многих престижных международных соревнованиях, заняла призовое место на недавнем турнире Valorant Champions Tour Split 1. В нем участвовали команды из стран СНГ и Европы.

Основанная в прошлом году компания GMT Esports в достойной борьбе разделила 3-4-е места в регионе СНГ. За этот турнир наши представители заработали свыше 13 тысяч долларов. Это первые на сегодняшний день призовые, заработанные азербайджанской организацией.

Было отмечено, что популярный во всем мире турнир Valorant сегодня приобрел большую популярность в других странах. Глава GMT Esports Октай Касимзаде подчеркнул, что это большой шаг как для развития киберспорта в Азербайджане, так и для самой организации.

«Мало кто может похвастаться таким успехом за столь короткие сроки, - заявил он. - Мы гордимся тем, что у нас получилось. Больше всего мы гордимся тем, что комментаторы турниров, которые смотрят тысячи людей по всему миру, сейчас в прямом эфире говорят о Баку и Азербайджане. Такой результат может привлечь много молодых ребят, которые раньше и мечтать не могли о том, что, соревнуясь и представляя Азербайджан, можно добиться успеха и при этом хорошо заработать. Мы ждем их у нас».

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