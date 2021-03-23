В соответствии с трехсторонним заявлением глав государств Азербайджана, Армении и России, в котором указывается, что «миротворческий контингент РФ развёртывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил», Ереван наконец приступает к выводу своих регулярных подразделений с территории Нагорного Карабах а. Тем не менее армянская сторона все еще находится в плену реваншистских настроений, исходящих от националистической клики и части армянского политического истеблишмента. К тому же, главным камнем преткновения на пути восстановления отношений двух государств остаются заминированные территории в Карабах е. Главным образом, в Агдамском районе, который армянская армия добровольно покинула согласно трехстороннему заявлению глав государств.

- Григорий Павлович, в чем были, на ваш взгляд, вопросы принципиального национально-государственного строительства в Армении и Азербайджане? Почему эта разница привела к печальным для Армении итогам?

- Как оказалось, а точнее, вскрылось уже после войны, в вопросах военного строительства, которое вёл Ереван, было слишком много мутного и непонятного. И дело, конечно, не в продаже солдатской тушёнки, когда только что ставший премьером Никол Пашинян стал вменять эти факты коррумпированным генералам, хотя это громкое дело так ничем и не закончилось.

Никол Пашинян обвиняет сегодня в поражении всех, кроме себя: и российские «Искандеры», и Саргсяна, и Кочаряна, и теперь уже российские истребители, которые якобы поставлялись в Армению без ракет. Но что делал сам военный строитель Пашинян за два с половиной года, когда находился у власти, история пока умалчивает. Хотя сам он много раз фотографировался в люках боевой техники, но, видимо, не понимал, куда и зачем залезает.

В то же время Азербайджан ни от кого не скрывал, что систематически, регулярно закупает вооружение в различных странах. Включая закупки российских образцов, которые Армении, кстати, предоставлялись бесплатно, как союзнику РФ по ОДКБ и в рамках двусторонних договорённостей.

Пашинян ни разу не заявлял в ходе Второй Карабахской войны, что ему чего-то там не хватает: патронов, солдат, самолётов. И даже солдат у него было в достатке, он даже отказывался брать «лишних» из самой Армении, хотя желающих было много. В общем, всё сходится на премьер-министре Армении, который появился во власти не совсем ясным образом, через общеармянскую диверсию, когда вся инфраструктура страны была одномоментно парализована. Вот именно тогда Армения и проиграла первый бой войны.

- Были ли ошибки совершенные в ходе армянского военного строительства необратимыми? Если были, то можно ли было их исправить по ходу? Или речь идет о самоуспокоенности и самолюбовании армянской стороны? Тем более что обе стороны готовились к конфликту, который был неизбежен.

- Принципиально важный вопрос: это были ошибки Пашиняна или он намеренно, расчётливо втягивал весь регион в долгосрочную дестабилизацию? Ведь на данный момент война окончена, но сама Армения не замирена. И даже экс-президент Роберт Кочарян заявил, стараясь формулировать мягче, чтобы это не показалось призывом к новой войне, что не может быть прочного мира, если одна из сторон явно не удовлетворена.

То есть налицо явное отсутствие успокоенности, замирения всей Армении как таковой, за исключением одного Пашиняна, истинных целей которого не знает никто. Ведёт ли он, например, остаток Нагорного Карабаха к признанию со стороны США? Гарантий здесь нет никаких.

Что касается чисто военных ошибок, то их действительно можно было исправить в ходе войны. К примеру, Армения никак не использовала свою боевую авиацию, и это выглядит очень странно. Ведь даже без всяких ракет, на отсутствие которых сегодня ссылается Пашинян, видимо, снова выдвигая претензии Москве, истребителям можно было просто летать над чужой армией, формируя совсем иную картину. Хотя, он может сейчас заявить, что у Армении даже не было авиационного топлива. В конце концов, узкий район Южного Кавказа позволяет использовать самое разное вооружение, чтобы всерьёз расстроить врага и его порядки с тылами, там всё находится в зоне доступа. Но этого почему-то сделано не было.

Таким образом, главный азербайджанский тезис о том, что карабахский вопрос будет решён, если Россия не будет помогать Армении, был доказан на практике. Ведь сами армяне не смогли сдержать азербайджанское наступление по факту.

Армения постоянно ссылается на то, что решающим фактором оказалась помощь Азербайджану со стороны Турции. Это очень слабый тезис. К примеру, СССР когда-то одинаково помогал и Северному Вьетнаму, и Северной Корее. При этом Корея объединиться так и не смогла, а Вьетнам победил, соединив две части страны в единое государство. Так что главный вопрос – в том народе, который непосредственно ведёт войну. Отдельно можно было бы рассмотреть и параметры информационной войны. Но это уже отдельный разговор.

- В чем проявились плюсы Баку, который выиграл Вторую Карабахскую войну?

- Народ Азербайджана - все социальные слои и адресные группы никогда не забывал о Карабахе. Все эти почти тридцать лет говорил о нём постоянно. А у армян не было даже близко похожей мотивации к удержанию земель. Это и есть главный плюс Азербайджана, так как без единого народного настроя не могла бы случиться никакая победа. Второй момент – вооружение азербайджанской армии, подготовка личного состава. И третий момент – правильно выбранное время.

Главная профильная инстанция, Минская группа ОБСЕ, так и не дала ответа на главный вопрос: кто же начал войну 27 сентября. А точнее – кто агрессор? Поэтому мы можем говорить лишь о том, кто наиболее точно использовал текущий момент после начала первых взаимных обстрелов на границе. Безусловно, ситуацию наиболее точно использовал Азербайджан. У армян в руках были вся территория, все высоты, все засады – но сделать они так ничего и не смогли. Поэтому выдвигать в качестве аргументов против Азербайджана его «нефтяные деньги» и помощь Турции было бы неправильно, с чисто профессиональной точки зрения. Денег у армянских олигархов полно до сих пор. Но куда они их направляют, пусть разбираются сами армяне.

- Поставлена ли в войне точка? Если да, то почему Ереван отказывается предоставлять карты минных полей? На днях на бывших оккупированных территориях, которые служили буферной зоной для Армении, погибла семья из 6 человек.

- Точка в войне, с точки зрения Баку, поставлена окончательно. Однако общий анализ обстановки показывает, что вокруг Карабаха возник и даже усилился ряд важных моментов, которые не позволят региону застраховать себя от дальнейшей войны. И главный из этих факторов – желание Армении, Армении без Пашиняна, воевать. Армяне считают, что они не просто проиграли войну, а подверглись невиданному в своей истории унижению. И теперь их задача – найти нужных союзников для продолжения процесса.

Карты минных полей, проблема вокруг инфраструктуры в Зангезуре и т.п. разнообразные тактические вещи – всё это позволяет Еревану затягивать процесс урегулирования, которого он не хочет. Но сказать в лицо Москве то, что хотел бы сегодня сказать, не может тоже. Всё это рано или поздно будет подрывать ситуацию изнутри.