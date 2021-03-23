Россия и Турция согласовали открытие трех пунктов пропуска в Сирии

Россия и Турция согласовали открытие двух пунктов пропуска в Идлибской зоне деэскалации и одного пункта в провинции Алеппо. Об этом рассказал в среду, 24 марта, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов на брифинге, сообщают «Известия».

Речь идет о возобновлении работы пунктов пропуска «Серакиб» и «Мизназ» в Идлибской зоне деэскалации и пункта пропуска «Абу -Азейдин» в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо.

«Считаем, что данный акт является прямой демонстрацией мировому и региональному сообществу нашей приверженности к мирному урегулированию сирийского кризиса. Он будет способствовать улучшению социальной обстановки и снятию напряженности в обществе из-за разрыва семейных связей и бытовой неустроенности», — сказвл Карпов.

Он отметил, что предложение исходило от России и было выдвинуто «в целях снятия изоляции, а фактически внутренней блокады мирных граждан».