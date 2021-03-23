Угроза оползня в Тбилиси: образовались 18-метровые трещины

В Грузию уже приехала группа немецких геологов-инженеров для изучения проблемы и нахождения пути ее решения, отмечает издание.

В Тбилиси на склонах Вашлиджвари-Нуцубидзе образовались огромные трещины и возникла серьезная угроза активизации оползневых процессов, что чревато серьезной катастрофой для грузинской столицы. Об этом пишет Sputnik Грузия.

Измерения, проведенные Институтом изучения Земли и Национальным центром сейсмического мониторинга Грузии показали, что оползневая масса на склоне Вашлиджвари перемещается примерно на пять сантиметров в сутки. Глубина трещин составляет 18 м.

Мэр грузинской столицы Каха Каладзе призвал жителей окраины Тбилиси не поддаваться паники, ситуация под контролем, отметил он.

"Немецкие геологи предлагают провести укрепительные и дренажные работы... Мы контролируем ситуацию, ежедневно наблюдаем, у населения нет оснований для паники", - заявил Каладзе на заседании мэрии, передает РИА Новости.

Каладзе также отметил, что некоторые СМИ намеренно распространяют дезинформацию и сеют панику среди населения об оползневых процессах на склоне Вашлиджвари. "К сожалению, я вынужден упомянуть, что в последние дни определенные СМИ намеренно распространяют дезинформацию и сеют панику. Во-первых, ходили разговоры, будто столичная мэрия скрывала эту проблему или, наоборот, даже не знала о ней. Речь идет о проблеме, которая существует в столице несколько десятилетий. Мы, конечно, знали об этом, более того, все это было опубликовано на официальном сайте www.tas.ge", – сказал Каладзе.