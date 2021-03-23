Северная Корея играет с огнем Третьей мировой наш обзор
Северная Корея, enfant terrible мирового сообщества, продолжает вооружаться и развивать свою армию и ее потенциал. Ким Чен Ын не раз заявлял, что не остановится в своих намерениях получить ядерное оружие и наращивать ракетные «мускулы».
Сегодня стало известно, что Пхеньян запустил две ракеты малой дальности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американские источники в администрации президента Джо Байдена.
Запуск произошел в минувшие выходные, и он не остался незамеченным. Донесение об этом подтвердил и комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
Ракетный пуск состоялся сразу же после того, как стало известно, что Северная Корея не будет вести переговоры с Соединенными Штатами.
Как сообщал haqqin.az, Вашингтон пробовал установить контакт с Пхеньяном, в том числе неофициально, но безуспешно.
Для американского президента важно продолжить диалог по денуклеаризации Северной Кореи, который замер на мертвой точке после того, как его пробовал вести Дональд Трамп. Этот пункт его предвыборной программы, похоже, пока еще далек от реализации. И ключ к решению проблемы, по мнению Вашингтона, находится в руках Ким Чен Ына.
В то же время в прошлый четверг замминистра иностранных дел КНДР по вопросам ядерного разоружения Цон Сон Хи сообщила, что Пхеньян исключает возможность диалога с Вашингтоном, если тот не изменит своей «враждебной политики против КНДР».
США, со своей стороны, в этой напряженной ситуации продолжают консультации со своими союзниками в регионе Юго-Восточной Азии. На следующей неделе состоятся переговоры советника по национальной безопасности Джейка Салливана с коллегами из Японии и Южной Кореи.
Сможет ли администрация Байдена сладить со строптивым лидером коммунистической Северной Кореи? Время уходит. К тому же сестра Ким Чен Ына уже официально говорит о «подготовке к войне и вторжению». Понятно, что такие слова — скорее всего, желание показать свою значимость и несгибаемость позиции. Вряд ли Ким решится на военную авантюру. Да и Вашингтон не пойдет на «горячую» фазу противостояния.
Однако с Ким Чен Ыном надо держать ухо востро. Бряцание оружием тем и опасно, что всегда есть вероятность случайного пуска не просто ракет малой дальности, но и баллистических, которые у Пхеньяна есть.