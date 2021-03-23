Отдел международной информации 21:08

Северная Корея, enfant terrible мирового сообщества, продолжает вооружаться и развивать свою армию и ее потенциал. Ким Чен Ын не раз заявлял, что не остановится в своих намерениях получить ядерное оружие и наращивать ракетные «мускулы». Сегодня стало известно, что Пхеньян запустил две ракеты малой дальности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американские источники в администрации президента Джо Байдена.

Запуск произошел в минувшие выходные, и он не остался незамеченным. Донесение об этом подтвердил и комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи. Ракетный пуск состоялся сразу же после того, как стало известно, что Северная Корея не будет вести переговоры с Соединенными Штатами. Как сообщал haqqin.az, Вашингтон пробовал установить контакт с Пхеньяном, в том числе неофициально, но безуспешно. Для американского президента важно продолжить диалог по денуклеаризации Северной Кореи, который замер на мертвой точке после того, как его пробовал вести Дональд Трамп. Этот пункт его предвыборной программы, похоже, пока еще далек от реализации. И ключ к решению проблемы, по мнению Вашингтона, находится в руках Ким Чен Ына. В то же время в прошлый четверг замминистра иностранных дел КНДР по вопросам ядерного разоружения Цон Сон Хи сообщила, что Пхеньян исключает возможность диалога с Вашингтоном, если тот не изменит своей «враждебной политики против КНДР».