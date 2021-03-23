Азербайджанский олигарх взял под контроль интернет-кабель из Европы на Южный Кавказ

В результате последней сделки 100%-ным владельцем провайдера Caucasus Online стал азербайджанский бизнесмен Насиб Гасанов. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Владелец магистрального канала интернет-связи Caucasus Online Хвича Макацария продал контрольный пакет акций (51%) азербайджанской компании Nexol Holding, сообщает "Формула бизнеса". 49% акций перешли в руки азербайджанской компании еще в 2019 году.

И в этом случае сделка не была согласована с Национальной комиссией по коммуникациям, поэтому регулятор несколько раз просил компанию вернуть акции в исходное состояние.

В результате же последней сделки азербайджанский бизнесмен Насиб Гасанов стал 100%-ным владельцем Caucasus Online.