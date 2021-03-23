Самолет военно-воздушных сил Боливии упал на дом в центре города Сакаба в департаменте Кочабамба, в результате чего погибла женщина.

По данным местного телеканала Unitel, инцидент произошел утром 24 марта. Два человека, находившиеся в самолете, успели спастись, выпрыгнув с парашютами.

В результате падения самолета на дом возник пожар. Погибла девушка в возрасте от 18 до 20 лет, еще один человек получил ранения.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и пожарные. Сейчас выясняются причины произошедшего.