После смерти часть мозга продолжает жить: ученые обнаружили «зомби»-гены

Ученые собрали образцы мозговой ткани, изъятые во время хирургических операций, и на некоторое время оставили в состоянии покоя. Это имитировало посмертный интервал и смерть. Через некоторое время они проанализировали экспрессию генов, и оказалось, что в некоторых клетках после смерти она даже возрастает.

Ученые из Университета Иллинойса в Чикаго, исследуя человеческую мозговую ткань, обнаружили необычное явление. Считается, что после смерти все биологические процессы в организме останавливаются. Но, как показали наблюдения, некоторые гены «оживают» и провоцируют бурный рост клеток, сообщает Scientific Reports.

Эти «зомби»-гены были специфичны для одного типа клеток - глиальных, или воспалительных. В течение многих часов после смерти эти клетки увеличивались и прорастали длинными, похожими на щупальца отростками. Активность достигла пика примерно через 12 часов после «смерти».

Ученые пояснили, что у этого факта есть объяснение. Функция глиальных клеток состоит в том, чтобы провести «очистку» после травм мозга, например, кислородного голодания или инсульта.

Ученые часто исследуют посмертные образцы мозговых тканей, чтобы найти методы лечения и потенциальные лекарства от таких расстройств, как аутизм, шизофрения и болезнь Альцгеймера. Но до последнего времени они не учитывали посмертную экспрессию генов, а значит, полученные ими результаты могли быть некорректными.

«Большинство исследований предполагают, что все в мозге останавливается, когда сердце перестает биться, но это не так. Наши результаты будут необходимы для интерпретации исследований тканей человеческого мозга. Мы просто до сих пор не определили количественно эти изменения», – подчеркнули авторы научной работы.