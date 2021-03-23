Анкара ответила на заявления Макрона

Министерство иностранных дел Турции подвергло критике заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана, озвученные французским лидером в эфире телеканала France 5.

«Считаем, что высказывания господина Макрона (по поводу Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана) неуместны и непоследовательны в то время, когда две страны делают шаги к дружбе», - цитирует Anadolu заявление турецкого ведомства.

В МИД также добавили, что замечания французского лидера недопустимы и противоречат духу отношений дружбы и союзничества между двумя странами.