Депутат утверждает, что «в армянской армии царит тотальный хаос»

В армянской армии царит тотальный хаос. С такими словами обратился в парламенте к министру обороны Армении Вагаршаку Арутюняну депутат Национального собрания от партии «Просвещенная Армения» Геворк Горгисян. Об этом пишет издание Yerevan.Today.

Армянский депутат утверждает, что «наша передовая не оснащена должным образом, условия несения дежурства неподобающие. Вы не можете перемещать военных из точки А в точку Б. Военные с боевого дежурства, с боевых позиций выходят в прямой эфир. Военные пропадают во время метели. Людям не выплачиваются зарплаты».

Далее Горгисян интересуется, «как долго будет продолжаться этот хаос» и чем занят министр обороны, что «в армии такая ситуация».

На вопрос депутата никто не ответил, ему посоветовали представить вопрос в письменной форме.