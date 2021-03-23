В космосе нашли «идеальное место», где может быть жизнь

Данные, полученные с помощью зонда Cassini, подтвердили, что поверхность Титана покрыта органическими углеводородами, а также ледяной коркой, под которой находится океан, находящийся примерно в ста километрах ниже поверхности спутника, пишет украинское издание Корреспондент.net.

На одном из крупнейших спутников Сатурна – Титане могли возникнуть условия для зарождения жизни. Как сообщает Science, к такому выводу пришли ученые из Университета Кампинаса (исследовательский университет в штате Сан-Паулу, Бразилия).

Планетологи пришли к выводу, что столкнувшийся со спутником астероид или комета могли пробить ледяную корку, что привело бы к смешению воды и органики в образовавшемся кратере. Таким образом, ударные кратеры являются идеальным местом для зарождения простейших живых организмов.

Ученые смоделировали удар, который привел к появлению крупнейшего кратера на спутнике – Менрвы, шириной 425 километров. Его возраст оценивают в миллиард лет.

Согласно представленной модели, из-за высокой температуры в кратере образовалось озеро, просуществовавшее всего миллион лет, прежде чем замерзло. Однако планетологи полагают, что этого времени могло быть достаточно, чтобы микробы эволюционировали, используя жидкую воду, органические молекулы и тепло от удара.