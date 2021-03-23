В Ливии убит один из приближенных Хафтара

В городе Бенгази на востоке Ливии в результате покушения убит один из командиров незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара, сообщает Anadolu со ссылкой на местные СМИ.

Представитель сил Хафтара подтвердил в Twitter смерть Махмуда аль-Варфали, разыскиваемого Международным уголовным судом.

По данным МУС, аль-Варфали принимал непосредственное участие и отдавал приказы о совершении убийств, квалифицированных как военные преступления, в Бенгази и прилегающих районах. Он также обвиняется в проведении массовых казней заключенных в Бенгази.

В декабре 2019 года Минфин США включил аль-Варфали в свой санкционный список за причастность к серьезным нарушениям в области прав человека.