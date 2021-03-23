Илон Маск рассказал, когда его SpaceX начнет отправлять корабли на Марс

Отправление космических кораблей Starship американской компании SpaceX на Марс станет реальностью в ближайшие годы. Об этом написал в своем Twitter глава компании Илон Маск.

По его словам, SpaceX начнет осуществлять посадки кораблей Starship на Марс задолго до 2030 года. Бизнесмен добавил, что главная проблема не в доставке людей на планету, а в создании на ней «самодостаточной базы». «Это действительно сложный пороговый этап», — считает Маск.

Как сообщает ТАСС, предприниматель и ранее заявлял о сложности задачи построения на Марсе постоянной базы для проживания людей и рассматривал эту задачу в качестве сдерживающего фактора в освоении планеты. При этом сами полеты к Марсу он считал возможными уже через шесть лет или даже четыре года.