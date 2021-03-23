ЧМ-2022: Турция забила четыре гола в ворота Нидерландов

Сборная Турции по футболу с победы стартовала в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

Хет-триком отметился Бурак Йылмаз. На 15-й минуте он открыл счет в матче, на 34-й с пенальти забил второй гол. На 46-й минуте Хакан Чалханоглу довел разрыв в счете до крупного.

Но голландцы не сдались. На 75-й и 77-й минутах Дэви Классен и Люк Де Йонг забили по голу и сократили отставание до минимума.

Точку в матче поставил гол все того же Бурака Йылмаза, отличившегося на 81-й минуте. Стоит отметить, что на 5-й добавленной минуте голландец Мемфис Депай не реализовал пенальти.

Турция и Нидерланды выступают в группе «G» вместе с Норвегией, Черногорией, Латвией и Гибралтаром. Лишь победитель группы получит прямую путевку на ЧМ-2022.