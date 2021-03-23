Новый штамм коронавируса обнаружили в Финляндии

В финском городе Турку найден новый штамм коронавируса, напоминающий южноафриканский. Об этом сообщает местная газета Turun Sanomat.

Штамм распространялся среди местных студентов. Никому из них не потребовалась госпитализация, потому что у заразившихся появились только легкие симптомы. Тем не менее, мутация заразна — уже установлены больше 90 случаев, пишет «Росбалт».

«У этого штамма найдены типичные черты южноафриканского варианта, но в нем присутствует и множество других мутаций», — приводятся слова главврача отделения вирусологии Тютти Вуоринен.

Происхождение мутации пока не ясно, ученые пытаются получить весь геном вируса.

Отметим, что ранее в понедельник сообщалось, что новый штамм коронавируса с двойной мутацией обнаружили в Индии. Пока у индийских властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых штатах страны.